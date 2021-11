Black Friday da Dell tem descontos de até R$ 1,7 mil e frete grátis

Da Redação, com assessoria

23/11/2021



Até sexta-feira (26), a Black Friday da Dell oferece descontos que chegam a até R$ 1,7 mil, além de oferecer frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. São mais de 200 produtos a preços promocionais no site da empresa, contemplando desde notebooks para uso pessoal, gamers e corporativos, como também desktops e acessórios. Confira algumas das principais ofertas disponíveis.

Notebook Inspiron 14 – De R$ 7.316 por R$ 6.299 (desconto de R$ 700)

Com tela de 14 polegadas, bordas finas e resolução Full HD, o notebook Inspiron 14 é uma das principais ofertas da Black Friday da Dell. O aparelho vem com processador Intel Core i7, placa de vídeo NVIDIA GeForce MX330 e SSD de 512GB. Conta ainda com a tecnologia ExpressCharge, que promete recarregar a bateria rapidamente (até 80% em 60 minutos), além de oferecer estabilidade de desempenho.

Notebook Alienware m15 – De R$ 13.999 por R$ 12.999 (desconto de R$ 1.000)

Com tela Full HD de 15,6 polegadas e taxa de atualização de 165 Hz, o notebook gamer Alienware m15 tem processador Intel Core i7, GPU dedicada NVIDIA GeForce RTX 3070 e SSD de 1 TB. As configurações prometem desempenho visual com ações extremamente nítidas e tempo de resposta que atenda a demanda dos jogadores mais exigentes.

Notebook Inspiron 15 3000 – De R$ 4.198 por R$ 3.698 (desconto de R$ 500)

Outro notebook em promoção na Black Friday da Dell é o Inspiron 15 3000. Com processador Intel Core i5 e SSD de 256 GB, essa versão tela HD de 15,6 polegadas com bordas finas, que possibilita uma experiência de visualização ampliada. O armazenamento SSD PCIe NVMe oferece maior capacidade de resposta, desempenho mais silencioso, além de maior resistência a choques em comparação com as unidades de disco rígido tradicionais (HDDs).

Acessórios na Black Friday da Dell