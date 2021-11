Peça gratuita sobre aquecimento global é apresentada em Mauá

Da Redação



23/11/2021 | 09:36



Estudantes de escolas públicas com idades entre 08 e 12 anos, terão a oportunidade de assistir à peça "Entendendo as Mudanças Climáticas", que aborda, de forma divertida, um tema bastante sério: o aquecimento global. O projeto "Diverte Teatro Viajante" fará, nos dias 25 e 26 de novembro, apresentações gratuitas em escolas públicas de Mauá.

O projeto é idealizado e realizado pelo Diverte Teatro Viajante, que leva cultura, entretenimento, arte e conhecimento através do teatro, para crianças e adolescentes de todo o Brasil. Por meio da lei federal de incentivo à cultura, as apresentações contam com o apoio do Ministério do Turismo e da NTS (Nova Transportadora do Sudeste), responsável pelo transporte de gás natural da região. Serão 6 apresentações que ocorrerão entre os 2 dias.

No espetáculo, cientistas recebem uma mensagem da Ursa Rosa, que mora no Polo Norte e pede socorro, pois o gelo está derretendo e o nível do mar está subindo. Os cientistas então convidam a plateia a pensar sobre as mudanças climáticas que afetam a Terra e colocam em risco a vida da ursa e de todos os seres vivos.

Com uma linguagem simples, muita interação com o público e experiências científicas no palco, a peça torna o assunto acessível e chamativo. De forma divertida, as crianças entendem sobre como suas atitudes podem ajudar a frear o aquecimento global.

Para o diretor do projeto, Júlio Martinez, o objetivo do evento é chamar a atenção para um assunto sério, de forma descontraída e divertida. "Acreditamos que gerar reflexão por meio de brincadeiras é a melhor forma de mudar atitudes e conscientizar as próximas gerações. A ideia é que os participantes entendam como a colaboração de todos pode fazer a diferença", disse.



Confira os locais:

Data: 25/11/2021

Horários: 10h e 13h

Local: E.E Ulisses Victor Gervasio, Prof. (Eti)

Endereço: Rua: Maceió, 306 - Jd. Oratório

Data: 25/11/2021

Horários: 15h

Local: E.E Marli Raia Reis, Profª (Eti)

Endereço: Av: Santa Clara, 140 - Santa Rosa

Data: 26/11/2021

Horários: 7h45

Local: E.E Marli Raia Reis, Profª (Eti)

Endereço: Av: Santa Clara, 140 - Santa Rosa

Data: 26/11/2021

Horários: 10h30 e 14h

Local: E. E. Profª Maria Josefina Kuhlmann Fláquer

Endereço: Rua: Noel Rosa, 849 - Jd. Sonia Maria