Tema do Enem, registro civil de nascimento é obrigatório

23/11/2021



Não basta existir. É preciso provar a existência para se ter acesso a direitos e exercer a cidadania. O reconhecimento, pelo Estado, dos cidadãos passa pela necessidade de, ao nascer, o indivíduo ter seu primeiro contato com a burocracia e, com a ajuda de terceiros, ter a certidão de nascimento – documento que, em mãos, comprova o registro civil de nascimento, feito uma única vez em livro específico de cartório.

A relação entre garantia de direitos e esse processo burocrático – o de ter um documento para provar algo óbvio como a existência de uma pessoa – foi tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), no domingo. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estima que 3 milhões de pessoas não tenham registro civil de nascimento no Brasil.

A certidão de nascimento é, segundo o TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), “o documento que comprova a existência do registro civil de nascimento de uma pessoa. Esse documento deve conter o nome completo da pessoa, de seu pai, mãe e avós; data, horário e local de seu nascimento; e o dia em que foi feito o registro”, informa o tribunal. A primeira via da certidão de nascimento é gratuita.

Para se obter a certidão de nascimento é necessário, antes, fazer o registro civil de nascimento, em um cartório de registro civil (na sede ou em um posto avançado de registro civil).

Esse registro é o que dá “publicidade ao nascimento com vida de determinada pessoa, conferindo-lhe existência legal e autêntica, atribuindo-lhe aptidão para contrair obrigações e adquirir direitos”, de acordo com o TJ-. Ele é obrigatório a todas as pessoas e, a exemplo da certidão de nascimento, é também gratuito.

Segundo o tribunal, via de regra o nascimento deve ser registrado no prazo de 15 dias, podendo ser ampliado em até três meses, no caso de localidades distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório.

Para fazer o registro, os pais devem levar, ao cartório de registro civil, os documentos pessoais (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento), bem como a declaração de nascido vivo, emitida pelo hospital ou maternidade e entregue aos pais após o nascimento.

Nos casos em que os pais da criança são casados, não há necessidade de comparecimento de ambos ao cartório, bastando a apresentação da certidão de casamento para que o registro seja feito em nome dos dois. Quando os pais não são casados, é necessário o comparecimento dos dois para que o registro seja efetuado.

Nas situações em que o pai da criança se recusa a ir ao cartório para registrar o filho em seu nome, o TJ-DFT sugere que a mãe da criança registre o filho apenas em seu nome e, no próprio cartório de registro civil, indique os “dados pessoais do suposto pai”, para que o oficial de registro encaminhe ao juiz da Vara de Registros Públicos para os procedimentos legais. “É importante conferir se os dados constantes da certidão estão corretos. Também é preciso escolher bem o nome para o filho, pois o nome só pode ser alterado em casos excepcionais”, enfatiza o tribunal.

Quando não se sabe dados essenciais ao registro – como o local do nascimento, nome de mãe, pai ou avós, ou a data de nascimento –, o TJ-DFT sugere, em primeiro lugar, que a pessoa esgote as possibilidades de localizar parentes ou conhecidos que possam fornecer a informação e servir de testemunhas perante o registro civil. “Caso não consiga, a pessoa interessada deve constituir advogado ou buscar o apoio da Defensoria Pública para ajuizar uma ação de requerimento do registro civil junto ao juízo competente”, acrescenta o tribunal

Há um mês Câmara de Ribeirão discutiu assunto

Um mês antes de o assunto ganhar repercussão nacional por ter se tornado o tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizada no domingo, a importância do registro civil havia sido debatida na Câmara de Ribeirão Pires. PL (Projeto de Lei) de autoria do presidente da casa, Guto Volpi (PL), institui no calendário oficial de eventos da cidade a Semana Municipal da Mobilização para o Registro Civil de Nascimento, a ser realizada na terceira semana do mês de outubro.

O PL foi aprovado pela Câmara e no dia 11 de novembro foi encaminhado para sanção do prefeito Clovis Volpi (PL). Caso seja chancelado pelo chefe do Executivo, a partir de 2022 Ribeirão Pires vai criar mobilização junto aos moradores para chamar a atenção para o assunto.

“É preciso incentivar a criação de postos de registro civil em maternidades e hospitais e promover os registros tardios de crianças, adultos e idosos e o fornecimento de certidão de nascimento a quem necessitar, por meio de ações específicas visando à erradicação do sub-registro de nascimento no município de Ribeirão Pires”, destaca a justificativa do projeto.

De acordo com Guto Volpi, a Semana Municipal da Mobilização para o Registro Civil de Nascimento também tem como meta “mobilizar a sociedade em geral e o poder público quanto à importância do registro e certidão de nascimento; estimular mães e pais a registrarem seus filhos imediatamente após o nascimento; e desenvolver ações específicas visando à erradicação do sub-registro de nascimento no município da Estância Turística de Ribeirão Pires”.da Redação