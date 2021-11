PowerPack No. 20: powerbank da chinesa ZMI carrega até MacBook

Da Redação

A ZMI, braço da Xiaomi especializado em energia, traz para o mercado o PowerPack No. 20. O modelo visa resolver o problema de carregamento de notebooks enquanto o usuário está em deslocamento. Isso porque o gadget conta com potência de 210W e capacidade de armazenamento de 25.000 mAh. Abaixo, confira esses e outros benefícios sobre o produto.

1. Três dispositivos simultâneos

O PowerPack No. 20 conta com duas portas USB-C independentes, que suportam carregamento PD de 100 W e PD de 45 W. Na prática, isso significa que é possível alimentar um MacBook Pro e um iPad Pro, ambos de 16 polegadas, de forma simultânea. O gadget ainda possui uma entrada USB-A com PD de até 65W, que serve para carregar outros dispositivos móveis sem muito esforço.

2. Capacidade de 25.000 mAh

A enorme capacidade de 25.000 mAh do powerbank, por exemplo, alimenta 1,3 vezes um MacBook Pro de 13 polegadas. Também é possível recarregar 1,9 vezes um iPad Pro de 11 polegadas e conseguir 5 cargas completas para um iPhone 12.

3. Design amigável para viagens aéreas

O design compacto do PowerPack No. 20 está dentro dos limites impostos pela FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos). Sendo assim, o usuário pode levá-lo na bagagem de mão e usá-lo tranquilamente durante os voos. Ainda vale destacar que o visual do produto foi reconhecido com um prêmio do Red Dot Award 2021.

4. Carregamento rápido

O aparelho da ZMI consegue entregar 75% da bateria do MacBook Pro de 16 polegadas em apenas uma hora. A excelência é comparável à do carregador original. Quando o assunto é iPhone 12, por sua vez, a carga completa leva apenas 1h45min. Essa velocidade também é sentida na hora de alimentar o próprio PowerPack No. 20. Ele leva duas horas para a recuperação completa, mas já entrega 60% em apenas 50 minutos de tomada.

5. Powerbank duradouro

O PowerPack No. 20 é equipado com diferentes sistemas de carregamento e proteção térmica, evitando, assim, que o dispositivo superaqueça ou acaba inflando. Ao todo, são cinco células de energia do tipo 21700. Juntas, elas entregam maior desempenho e durabilidade se comparado às baterias 18650, que são mais convencionais. O produto ainda possui as certificações CE, FCC e UL 2056.

Quem é a ZMI

ZMI é mais uma das marcas pertencentes à família Xiaomi. Ela é especializada em desenvolver, desenhar e fabricar baterias externas, adaptadores de energia, cabos de carregamento para celulares, tablets, notebooks e outros dispositivos móveis.

Quando você está pensando em adquirir acessórios para dar carga em seus eletrônicos, a ZMI está pronta para oferecer os mais confiáveis produtos com tecnologia em carregamento de última geração.

