Messi vê PSG forte e entre favoritos na Liga dos Campeões

23/11/2021 | 08:45



O Paris Saint-Germain visita o Manchester City nesta quarta-feira em confronto direto por vaga antecipada no Grupo A e, ao mesmo tempo, pela liderança. O jogo entre os gigantes é prévia de uma possível decisão da Liga dos Campeões, na qual o astro Messi vê os franceses como um dos grandes favoritos. "Faltam poucas coisas para sermos uma equipe forte."

Na vitória do fim de semana pelo Campeonato Francês, o trio ao lado de Neymar e Mbappé enfim começou a jogar bem. Messi vê este crescimento como fundamental para o PSG conseguir brigar pelo título que falta à galeria. O clube investiu pesado em nomes como do próprio Messi, Vijnaldum, Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi, além da manutenção das peças importantes, para "desencantar" na Europa.

A visita aos vice-campeões, no Ettihad Stadium, será um bom teste para ver como o PSG já progrediu com os reforços. A equipe francesa tem oito pontos, enquanto os comandados de Pep Guardiola somam nove. O empate não é ruim, pois a rodada final será no Parque dos Príncipes, mas o triunfo antecipa a vaga.

"Todos dizem que somos os grandes favoritos e não vou negar que somos um dos candidatos nominalmente, mas ainda precisamos de pequenas coisas para ser uma equipe realmente forte", disse Messi em entrevista ao Marca, da Espanha.

"Temos que terminar a consolidação como equipe e temos a vantagem de ter jogadores muito bons para consegui-la", avaliou o argentino. "Somos um dos favoritos, mas não os únicos. A Liga dos Campeões é uma competição muito difícil, o que a torna tão bonita e especial."

Messi não citou nomes, mas muitas equipes estão se destacando na atual edição da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique, o Ajax e o Liverpool se garantiram com apenas quatro rodadas, City, Chelsea, PSG e Juventus estão encaminhados às oitavas. "Uma das edições mais equilibradas e competitivas dos últimos anos, com várias equipes em condições de vencê-la."

O jornal espanhol não poderia deixar de perguntar a Messi sobre o Barcelona, Xavi e a parceria com o ex-rival Sergio Ramos. O astro não deixou nada sem respostas e até elogiou o zagueiro. "Sergio Ramos como parceiro é um espetáculo."

Sobre o treinador espanhol, vê grandes chances de dar tudo muito certo no Barcelona, seu ex-clube. "Com o Xavi o Barcelona vai crescer, ele é um treinador que sabe muito e conhece perfeitamente a casa", disse, com uma observação.

"Hoje penso que há equipes melhores que o Barcelona, mas, embora deem essa impressão agora, isso não significa que mais tarde não possam lutar porque temos de levar em consideração a chegada de Xavi, as ilusões renovadas e o poder de recuperar alguns jogadores", enfatizou. "Com ele a equipe vai crescer muito, não tenho dúvidas."