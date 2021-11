Uma solução inteligente

Do Diário do Grande ABC



22/11/2021 | 23:59



A cidade de Santo André tornou-se referência nacional no combate à pandemia da Covid-19. Durante quase dois anos, a maior parte dos recursos públicos municipais foi destinada para salvar vidas e garantir a recuperação de quem foi contaminado com o coronavírus. Tanto é que só recentemente a administração desmobilizou o hospital de campanha no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. Foi correta a decisão do governo naquele momento.



E agora, com a queda significativa no número de casos e o avanço do programa de vacinação, a hora é de pensar no futuro da cidade, em ações que preparem o município para os próximos anos. Ao mesmo tempo, é necessário enxergar alternativas para conseguir garantir mais equipamentos públicos para a cidade sem que isso signifique necessariamente a utilização de dinheiro público, ainda mais em um cenário de crise como a provocada pela pandemia.



Nesse sentido, é preciso reconhecer a solução encontrada pela Prefeitura de Santo André para poder avançar nas obras, com um plano ousado e inteligente de compensações financeiras à cidade, por parte da iniciativa privada, para construções de empreendimentos. Os valores repassados pelas empresas são destinados a projetos de melhorias. Na semana passada, o CMPU (Conselho Municipal de Política Urbana) aprovou um pacote com seis intervenções na cidade, no valor de R$ 12,5 milhões, com obras aguardadas há muito tempo, como a reforma do Teatro Conchita de Moraes, a construção de uma unidade do Bom Prato na Vila Luzita e um hospital veterinário. A maior parte delas já começa ainda neste ano. E tudo com dinheiro privado.



Com essa iniciativa, a administração de Santo André dá uma demonstração de que, com criatividade e uma boa equipe de técnicos, é possível garantir mais para a população sem que seja necessário investir dinheiro do contribuinte. Uma solução que pode ser replicada em outras cidades e servir de exemplo neste momento de retomada econômica.