Sindicato aceita proposta patronal e greve do transporte público é cancelada

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



22/11/2021 | 17:02



Trabalhadores do transporte público do Grande ABC aceitaram nesta segunda-feira (22) a proposta patronal para reajuste de salário e suspenderam o estado de greve, estabelecido na quarta-feira. Em assembleia realizada na parte externa do Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC), no Centro de Santo André, os cerca de 500 profissionais concordaram com reajuste salarial de 12%. Desta forma, a greve, que poderia acontecer a partir de quarta-feira (24), está cancelada em toda a região.

O reajuste de 12% oferecido pelas empresas do setor é bem superior ao da primeira proposta, enviada na quarta-feira (17), e que oferecia 8% de aumento nos vencimentos. O acordo também estabelece que a nova data base da categoria é abril de 2023, quando haverá nova rodada de negociações salariais.

Na assembleia desta segunda-feira também ficou decidido que o valor da PRL (Participação nos Resultados e Lucros) será discutido em maio de 2022. A proposta das empresas também vai reajustar imediatamente o valor do vale-alimentação, que vai passar de R$ 667,01 para R$ 733,71 e, em março de 2022, o valor será de R$ 747,05. Também ficou acordada a criação do banco de horas, implantado pelas empresas, conforme lei trabalhista, além da exclusão do salário de motorista de micro ônibus, sendo que os profissionais de atuam nesta função vão passar a receber como motoristas de midbus, que é um veículo intermediário, com capacidade para 35 lugares.