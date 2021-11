Irmão de Marília Mendonça mostra filho da sertaneja cantando

22/11/2021 | 17:10



Tal mãe, tal filho! Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, emocionou a web ao postar um vídeo do pequeno Leo, de quase dois anos de idade, cantando no karaokê um trecho de uma música infantil.

Nas imagens, o jovem escreveu:

Já já é ele conquistando o mundo com o dom que Deus deu.

Leo é fruto do relacionamento da cantora com Murilo Huff. Com a morte de Marília, a guarda da criança passou a ser compartilhada entre o pai e a avó materna, Ruth Moreira.

Sósia de Marília em show de Maiara e Maraisa

Quem também se surpreendeu no último final de semana foi a dupla Maiara e Maraisa. No camarim de um de seus shows, as cantoras se depararam com uma fã - Samara Kalil - muito semelhante a Marília Mendonça.

O vídeo do encontro viralizou nas redes sociais e a jovem usou o Stories para contar como havia sido assistir a apresentação da dupla.

Ela [Maiara] olha pra mim, desvia o olhar e segura a emoção. Estou emocionada até agora com a energia desse show.

Na legenda do post, ela explicou que nunca tentou ser cover da Marília.

E pra quem é novo por aqui e está me perguntando se eu sou cover da Marília, não gente, não sou. Isso nunca nem passou pela minha cabeça . Tem 6 anos da minha vida que convivo diariamente com pessoas me dizendo que me pareço com ela, mas não passa de uma coincidência; e isso pra mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna!