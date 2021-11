Natal nas Montanhas vai animar a região de Monte Verde – veja programação

Redação

A celebração Natal nas Montanhas, que vai animar a região de Camanducaia (MG) e os distritos de Monte Verde e São Mateus neste final de ano, começou oficialmente em 12 de novembro. Com uma série de atrativos, o evento espera superar o sucesso de 2020 e receber mais de 270 visitantes.

Natal nas Montanhas

“A Origem de Tudo” será o tema do Natal deste ano, que vai contar a história de Monte Verde e dos povos que escolheram a região para viver. Além de se encantar com a decoração e com as contações de histórias, será possível aprender com as Oficinas de Bauer, uma arte típica das regiões campestres da Alemanha, que virou patrimônio cultural do município de Camanducaia.

Principal destino turístico da região, Monte Verde terá aos sábados, às 19h, o espetáculo “Despertar das Luzes”. Nele, o Maquinista da Luz e seus ajudantes percorrem a Avenida Monte Verde ao encontro da chave mágica que, quando acionada, ilumina toda a cidade. Outra atração é o espetáculo “A Origem”, que conta de forma lúdica e divertida a origem da região.

Programação completa

Camanducaia – Praça do Bosque

Dia 27/11: Contação de histórias, às 15h; e Intervenção teatral, às 16h30.

Dia 11/12: Contação de histórias, às 11h e às 15h; e Intervenção teatral, às 13h e às 16h30.

Dia 25/12: Contação de histórias, às 15h; e Intervenção teatral, às 16h30.

Caravana Encantada com Noel: 11/12, às 15h e às 19h; 27/11, às 19h; e 25/12, às 19h. Sempre na Praça da Matriz.

Natal nas Alturas: Em 21/12, o Papai Noel irá sobrevoar a cidade, interagir com o público e distribuir presentes.

Monte Verde

Espetáculo A Origem: todas as sextas-feiras, de 19/11 a 31/12, às 19h, na Praça do Carvalho.

Despertar das Luzes: todos os sábados, de 13/11 a 01/01/22, às 19h, na Avenida Monte Verde.

Intervenções teatrais e contação de histórias: 8 e 15/12, às 11h, na Praça da Bíblia.

Banda de Música da 17ª Região da Polícia Militar de MG: 30/12, às 11h, na Avenida Monte Verde.

Casa do Noel: visitação de 13/11 a 26/12, nas sextas, sábados, domingos e feriados, de 13h às 21h, exceto nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, que terão horários especiais – 24/12, das 10h às 18h; 25/12, das 10h às 21h; e 26/12, das 13h às 16h.

Oficinas de Bauer: sábados (20/11; 27/11; 04/12; 11/12 e 18/12); terças-feiras (14/12, 21/12 e 28/12); sempre das 15h às 18h. As vagas são limitadas e gratuitas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (35) 3438-1839.

Natal nas Alturas: em 21/12, o Papai Noel irá sobrevoar o distrito, interagir com o público e distribuir presentes.

São Mateus – Praça Central

27/11 e 25/12: Contação de histórias, às 11h; Intervenção teatral, às 13h; e Caravana Encantada com Noel, às 15h. Em caso de chuva, as atividades ocorrerão no Salão Paroquial.

Natal nas Alturas: em 21/12, o Papai Noel irá sobrevoar o distrito, interagir com o público e distribuir presentes.

