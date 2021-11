Comemorando sete anos de relacionamento, Sérgio Malheiros faz linda declaração para Sophia Abrahão

22/11/2021 | 16:11



Sophia Abrahão e Sergio Malheiros estão juntos há exatos sete anos. Mas, mesmo assim, eles ainda vivem situações inusitadas na relação.

E durante o aniversário de sete anos de relacionamento, o ator resolveu fazer uma homenagem para Sophia em suas redes sociais. Compartilhando uma sequência de fotos em momentos diferentes na vida deles, Sérgio escreveu na legenda da publicação:

Se trata de amor. É simples assim. Amor e vontade, pensando melhor. Um não caminha sem o outro nessa jornada que é viver a dois. Ah! Acrescentaria supresa! Apesar de eu odiar (e você também), a vida ao seu lado me surpreende a todo instante. Me faz repensar paradigmas, olhar sob outra ótica, rever minhas atitudes, e me dá uma força inexplicável para querer melhorar. É assim que eu te enxergo. Me perco no tempo. Sete anos não conseguem traduzir o que para mim parece uma vida toda. Não sei como seria sem você. Voltar para você, é voltar para casa. Como é possível o que eu sinto só crescer mais e mais? Todos meus medos e dúvidas desaparecem quando estou ao seu lado. Você consegue ver o amanhã? Eu consigo. E ele é com você. Meu olhos falam por mim e 'até quem me vê lendo o jornal na fila do pão, sabe que eu te encontrei'. Te amo, amor. Feliz nosso dia! A seguir, confira mais sobre a trajetória deles!

A bonitona não ficou devendo e tratou de fazer uma linda homenagem para Malheiros também!

A atriz postou em seu Instagram, um vídeo mostrando diferentes momentos do relacionamento deles e escreveu na legenda:

Compus esses versos em umas dessas madrugadas que fiquei te esperando chegar da gravação. Acho que é no silêncio que consigo colocar tudo em perspectiva e entender o valor de cada coisa. É na ausência que sentimos a falta. É no escuro que lembramos da luz. E entrar em contato com o que esta mais profundo, requer observação, requer escuta. É muito claro, hoje, entender o porquê de cada coisa. A vida tinha te reservado para mim. No momento certo. Sem coincidências, sem acasos. No tempo certo. Talvez passemos tempo demais tentando entender com teorias uma força tão poderosa. O amor significa algo a mais, algo que vai além da razão, que desafia a gravidade e que nos faz voar. O amor nos faz transcender. E eu confio nisso, mesmo que ainda não consiga definir com palavras o que esse 'isso' significa. Feliz sete anos! Quiçá uma vida toda, Sergio Malheiros. Te amo!