Grande ABC tem inscrições abertas para curso de Libras

22/11/2021 | 15:46



A Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência abriu inscrições para aulas de um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) exclusivas para o Grande ABC. A formação, realizada por ensino à distância (EaD), é voltada para servidores públicos das sete cidades e conta com apoio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

O objetivo das aulas é ampliar as possibilidades de interação pessoal entre pessoas com e sem deficiência auditiva por meio da Libras. Uma das vertentes do curso é para que as pessoas que prestam serviços de atendimento ao público de uma maneira inclusiva e especializada.

A formação conta com 50 vagas. As aulas acontecem ao vivo, das 19h às 22h, às segundas, quartas e sextas, de 1º a 22 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo site https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-libras-abc/.