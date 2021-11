Xuxa Meneghel faz linda declaração durante o aniversário de Eliana

22/11/2021 | 15:11



Eliana está comemorando nesta segunda-feira, dia 22 mais um ano de vida. E claro, seus amigos e familiares resolveram parar um pouquinho para homenageá-la nas redes sociais, o que foi o caso de Xuxa Meneghel que compartilhou uma série de fotos ao lado da apresentadora do SBT.

A rainha dos baixinhos fez questão de recordar diversos momentos ao lado da amiga e relembrou também um momento bem especial com a família da aniversariante, e na legenda da publicação Xuxa Meneghel escreveu:

Li, miglizinha, torço muito por você, cada conquista sua me deixa com sorriso no rosto, conhecer seu príncipe e sua princesa foi muito lindo, me fez eu querer vê-los saudáveis e muito felizes, pois sei que a felicidade deles é a sua. Hoje eu reforço o que eu desejo todos os dias de longe pra você: SEJA FELIZ SEMPRE e que Deus abençoe sua família grandemente.

Os fãs rapidamente correram para parabenizar Eliana e elogiaram a publicação de Xuxa Meneghel.