Estátua de Paulo Gustavo é inaugurada em Niterói no 448º aniversário da cidade

22/11/2021 | 15:11



Mais uma homenagem a Paulo Gustavo acontece nesta segunda-feira, dia 22, em Niterói. Na data em que a cidade comemora o aniversário de 448 anos, os moradores ganharão duas estátuas dedicadas ao humorista - uma em sua própria forma e outra de Dona Hermínia, sua personagem mais emblemática.

Segundo informações do jornal O Dia, as estatuas ficarão localizadas no Campo de São Bento, no bairro de Icaraí, na Zona Sul da cidade. A inauguração contará com o prefeito do município, familiares de Paulo, fãs e o artista por trás das obras, Jo Grassini.

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. O humorista nasceu em Niterói, e nunca escondeu seu carinho pela cidade, que inclusive foi cenário para muitas de suas obras.