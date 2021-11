MC Mirella mostra pedido de divórcio após cobrança dos internautas

22/11/2021 | 15:10



Como você já viu, MC Mirella entrou com um pedido de separação de Dynho Alves após atitudes polêmicas do cantor em A Fazenda 13. No entanto, depois de ter desabafado sobre o assunto no Twitter, a artista se sentiu julgada e descredibilizada por alguns internautas e decidiu expor o pedido de divórcio nas redes sociais.

Entra no reality para eu aqui fora ficar passando raiva e ter que provar as coisas na internet porque eu estou fazendo marketing e sou biscoiteira. Nem desabafar e por a raiva para fora eu posso, postou junto de uma imagem do documento.

A cantora atualmente está realizando uma série de shows pelo Brasil e mostrou que está curtindo o momento. No último domingo, dia 21 ela fez um show em Belém e antes de começar o espetáculo, postou vídeos sensuais enquanto dançava e rebolava ao som da música Desejo, do Kevin o Chris.