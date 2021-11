Felipe Melo e Breno Lopes treinam e são opções do Palmeiras para final de sábado

22/11/2021 | 14:22



O técnico Abel Ferreira ganhou, nesta segunda-feira, duas opções para escalar o time do Palmeiras na final da Copa Libertadores, diante do Flamengo, sábado, em Montevidéu, no Uruguai. Felipe Melo e Breno Lopes treinaram normalmente na Academia de Futebol e poderão ser escalados ou relacionados para o duelo.

Livre das dores no joelho direito, Felipe Melo fez atividades com bola, assim como Breno Lopes, que estava sofrendo com dores no tornozelo direito. Dos dois, apenas o atacante poderá reunir condições para atuar na partida desta terça-feira diante do Atlético-MG, às 21h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Aliás, o treinador palmeirense deverá escalar uma equipe totalmente reserva para enfrentar o líder da competição nacional. A equipe alviverde deverá entrar em campo com: Jailson, Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes; Wesley, Gabriel Veron (Breno Lopes) e Deyverson (Willian).

Sem chance de conquistar o título do Brasileirão, o time tem como única motivação evitar perder a terceira colocação para o rival Corinthians. A vantagem é de cinco pontos (58 a 53). Restam quatro partidas para cada time.

A delegação do Palmeiras viaja para Montevidéu na quarta-feira à noite e treina na quinta pela manhã no CT do Nacional. Os treinos no Uruguai serão fechados e a imprensa só poderá acompanhar atividades na sexta, durante o reconhecimento do gramado do Estádio Centenário.