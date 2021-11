Xuxa e Sasha Meneghel estrelam campanha juntas pela primeira vez

22/11/2021 | 14:11



Se sozinhas já são poderosas, imagine juntas! Xuxa e Sasha Meneghel surpreenderam os fãs ao posarem pela primeira vez para uma mesma campanha. Mãe e filha aceitaram a proposta com o intuito de incentivarem a doação de sangue do projeto Sangue do meu Sangue.

Os estoques de sangue na pandemia ficaram baixos, se você puder, ajude! Doe sangue, escreveu a Rainha dos Baixinhos nas redes sociais.

Ao ver o belo ato, Sabrina Sato comentou:

Vocês sempre fazendo o bem, sempre espalhando o amor. Amo vocês!