Luciano Huck, Angélica, Camila Pitanga e outras celebridades brasileiras participam de coquetel pré-Emmy Internacional

22/11/2021 | 14:10



Nesta segunda-feira, dia 22, vai rolar a 49ª cerimônia do Emmy Internacional, em Nova York - e no último domingo, dia 21, aconteceu um coquetel oferecido pelos patrocinadores do evento e contou com diversas celebridades brasileiras como Luciano Huck, Angélica, Camila Pitanga e Bruno Mazzeo.

Angélica e Luciano, que serão os apresentadores da cerimônia, mostraram nas redes sociais os preparativos para participarem do pré-evento - inclusive a mulher do apresentador registrou o momento em que ele estava passando a sua camisa para se vestir. Gente como a gente, não é mesmo?

Lembrando que o Brasil vai participar da premiação concorrendo em cinco categorias com as obras Amor de Mãe, Diário de Um Confinado, Todas as Mulheres do Mundo e Cercados, do Grupo Globo, e Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem, da Netflix.