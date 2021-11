Ceni prepara São Paulo para duelos decisivos contra Athletico-PR e Sport

22/11/2021 | 13:55



O São Paulo espera terminar a semana mais concentrado em uma sonhada classificação para a Copa Libertadores do que ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Preocupado em aperfeiçoar a parte tática da equipe, o técnico Rogério Ceni orientou treinamento na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda.

Com 41 pontos, na 14ª colocação, a equipe tricolor enfrenta o Athletico-PR, nesta quarta-feira, no Morumbi, e no sábado encara o Sport, no Recife. São dois adversários que também lutam contra o rebaixamento. Ao mesmo tempo, duas vitórias, dependendo dos demais resultados, poderão dar ao time tricolor uma esperança de classificação para a próxima edição da competição sul-americana mais importante em 2022.

Sem poder contar com o atacante Luciano, submetido a uma cirurgia no punho esquerdo no sábado, e com Eder, suspenso, Ceni deverá formar a dupla de ataque com os argentinos Calleri e Rigoni. Luan, em trabalho de transição para se recuperar de uma lesão muscular, Willian e Galeano (recém operados) também não estão à disposição do treinador.

Desta forma, o treinador deverá repetir a mesma escalação nos demais setores da equipe. Um time provável para entrar em campo contra o Athletico-PR poderá formar com: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri.