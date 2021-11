Saiba quais foram as criptomoedas mais negociadas em outubro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/11/2021 | 13:55



Bitcoin, Ethereum e Tether estão no topo do ranking das criptomoedas mais negociadas em outubro no cryptobank Monnos. “O mês superou as expectativas, com valorização em todo o mercado. O Bitcoin, contudo, se destacou por ultrapassar sua própria alta histórica, de US$ 64 mil em abril deste ano, chegando a valer US$ 67 mil. Com isso, 99,7% dos investidores estão no lucro”, explica Rodrigo Soeiro, fundador e CEO da companhia. A seguir, o ranking completo.

Posição em outubro Tipo de Investimento Posição em setembro

1º Bitcoin (BTC) 1º 2º Ethereum (ETH) 10º 3º Theter (USDT) 4º 4º Synthetix (SNX) Novo 5º Polygon (MATIC) 8º 6º 1inch (1INCH) Novo 7º Terra (LUNA) 3º 8º Cardano (ADA) 7º 9º Solana (SOL) 2º 10º Enjin Coin (ENJ) 9º