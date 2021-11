Carol Peixinho curte show de Thiaguinho do palco e rumores sobre affair ganham força

22/11/2021 | 13:10



As especulações em torno do romance entre Thiaguinho e Carol Peixinho ganharam força neste fim de semana! Como você viu no ESTRELANDO, os dois foram vistos juntos algumas vezes, mas agora, parece que o romance ficou sério!

Segundo Léo Dias, eles estão juntos desde o fim de No Limite, mas Thiaguinho não pretende assumir o namoro, trazendo um dilema para a relação, já que Carol Peixinho sonha em subir ao altar.

Enquanto eles não assumem o namoro, as aparições públicas no mesmo local não deixam os fãs mais em dúvidas sobre o romance.

No domingo, dia 21, por exemplo, o jornal Extra revelou que Carol Peixinho acompanhou o show do cantor em Foz do Iguaçu, no Paraná, direto do palco.

Há ainda postagens nas redes sociais em que o pagodeiro deixa o mesmo show acompanhado de mãos dadas com uma mulher, que seria muito parecida com a ex-BBB.

- Gente, e eu, que acabei de ver o Thiaguinho. Ele estava saindo de mãos dadas com uma mulher. Nem sabia que ele está namorando. E a mulher era muito igual a Carol Peixinho do 'BBB'. Fiquei chocada. Idêntica. Alguém sabe se eles têm um caso, se já ficaram, se é possível que seja ela... gente, era igual, idêntica. Quando eu vi, ela estava dentro da van, correu..., disse um fã-clube de Thiaguinho em um vídeo.

Por enquanto, não é possível afirmar que Thiaguinho estava mesmo acompanhado de Carol Peixinho no show, no entanto, Léo Dias garante que o romance está firme e forte e cada vez mais difícil deles se esconderem e manterem a discrição.

Vale lembrar que Thiaguinho não assumiu nenhum compromisso desde o fim do casamento com Fernanda Souza, enquanto Peixinho foi apontada como affair de André Marques logo após o fim de No Limite.