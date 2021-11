Fátima Bernardes retorna ao Encontro após licença médica de seis semanas: - Como é bom estar de volta

22/11/2021 | 13:10



Os fãs do programa Encontro com Fátima Bernardes certamente tiveram motivos para comemorar na manhã desta segunda-feira, dia 22 - isso porque a ocasião marcou o retorno da apresentadora ao comando da atração! Fátima havia tirado licença médica para realizar uma cirurgia no ombro e, após cerca de seis semanas, voltou aos estúdios Globo.

Logo cedo, Fátima compartilhou através de seu Instagram um vídeo passando pela catraca do estúdio e, na sequência, fotos de sua preparação no camarim ao lado da maquiadora e da cabeleireira que cuidam de seu visual - além de posar ao lado do colega André Curvello. Já no programa, ela foi recebida com flores e comentou sobre sua ausência:

- Começando mais um Encontro, como é bom estar de volta, estar aqui com você aqui. A gente sai para fazer uma cirurgia, é difícil. Foram seis semanas. Achava mesmo que não seriam quatro semanas com a tipoia. Quatro semanas com ele aberto, você não pode mexer, gelo e tipoia.

Na sequência, ela comentou um pouco sobre como está sendo sua recuperação e admitiu que fica ansiosa com o tempo necessário para, pouco a pouco, retomar os movimentos que estava costumada a fazer:

- Semana passada comecei fisioterapia na água. Achamos esse cabo de vassoura de plástico em casa, ele empurra meu braço. Um braço ajuda o outro, as duas mãos vão na mesma altura, mas quando não estou... consigo levantar quase a 90 graus. Tem uma série de exercícios pra fazer, faço fisioterapia, os fisioterapeutas têm bastões pra gente fazer esse exercício. Vai reeducando o músculo. Todo mundo me diz que tá indo muito bem, a gente que fica ansioso. Está muito bom para 15 dias, mas sou agoniada.

Ao longo do programa, a apresentadora evitou mexer demais o braço esquerdo. Além disso, ela ainda falou sobre a expectativa para retomar as atividades físicas que tanto gosta de realizar, como a dança:

- A gente quando fica longe, fica com vontade de dividir o que tá acontecendo. Espero que eu possa voltar a dançar em fevereiro, e fazer isso aqui [movimentado de levantar o braço], só que com o outro braço.