Giovanna Antonelli revela que filhas são afinadas: - Cantam lindamente, mas morrem de vergonha

Quem curte Giovanna Antonelli está feliz da vida, já que a atriz, após três anos de Segundo Sol, sua última novela na Globo, está de volta às telinhas com a personagem Paula Terrare, em Quanto Mais Vida, Melhor!, nova trama das sete da emissora, que estreia nesta segunda-feira, dia 22.

No folhetim, ela interpreta uma megaempresária do ramo dos cosméticos que adora ser odiada pelos próprios funcionários. E para comemorar a estreia da novela, Giovanna participou, na manhã desta segunda-feira, do Mais Você, conversando virtualmente com Ana Maria Braga sobre a estreia da novela e seu novo papel.

- A gente está levando uma novela solar, linda, com atores incríveis e histórias gostosas. A gente tem comédia, drama, amor com a mesma temperatura. Estamos há um ano e meio fazendo esse projeto acontecer com a loucura da pandemia. Essa novela é de equipe, fez acontecer, todo mundo muito unido. Tem um amor e uma emoção diferente dos trabalhos que já fiz.

A obra conta a história de quatro pessoas, com personalidades completamente diferentes, que não se conheciam até o dia em que sofrem um acidente aéreo. Com a queda da aeronave, eles descobrem que estão no céu e ganham uma segunda chance de voltar às suas vidas para tentar fazer diferente. Giovanna falou se já passou por uma grande transformação de vida.

- Todos os dias a gente tem uma segunda chance para viver várias situação, repensar e aprender com elas. Fico focada nas pequenas segundas chances do dia a dia, não precisamos de um grande evento para querer passar por transformações. A vida é hoje, agora, amanhã não sabemos. A gente tem tristeza, mas é uma escolha manter esse padrão ou tentar transformar todos os dias. Às vezes é mais difícil. Vou me pegando na construção de melhorar no dia a dia como mulher, mãe, colega de trabalho.

Casada há 12 anos com o diretor Leonardo Nogueira e mãe de três, Pietro - fruto de seu relacionamento com Murilo Benício - e das gêmeas Antônia e Sofia, Giovanna fala se os filhos demonstram vocação para a carreira artística.

- A gente não incentiva nada, deixa eles tomarem as próprias decisões, escolherem seus próprios caminhos, acho bacana essa independência. Quando eles levantam qualquer vontade, estamos sempre para apoiar. Quero que eles sejam felizes. As meninas cantam lindamente, mas morrem de vergonha. Tem uma voz de anjo, são afinadas.