Gato preso em tubulação é resgatado em Ribeirão Pires

Da Redação



22/11/2021 | 12:53



A Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Proteção à Fauna e Bem Estar Animal, realizou, neste domingo (21), o resgate de um filhote de gato que estava preso na tubulação de uma casa no bairro Jardim Caçula.

O morador do imóvel percebeu a presença do animal quando ouviu alguns miados que partiam da parede. Intrigado, o munícipe acionou a equipe ambiental que, com autorização, fez um buraco na parede e cerrou o cano para resgatar o gato. Ao que parece, o animal caiu dentro da tubulação de água de chuva que vinha do telhado. Quando encontrado, o felino estava em um pedaço de cano embutido na parede da residência.

O gato recebeu todos os cuidados do departamento e está disponível para adoção. Interessados podem entrar em contato através do telefone 4824-4197.

Para denúncias, salvamentos ou entregas voluntárias os números para contato são: (11) 4824-4197 ou (11) 9 7211-1112, este último também aceita mensagens via WhatsApp.