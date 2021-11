Hotel de luxo perto do Rio de Janeiro: conheça o Fasano Angra dos Reis

Redação

Para quem procura um hotel de luxo perto do Rio de Janeiro em busca de dias tranquilos, o Fasano Angra dos Reis, a cerca de 300 km da capital fluminense, é uma ótima pedida. Com arquitetura integrada à linda natureza local, o resort fica à beira-mar, inserido entre o mar esmeralda que banha a região e uma ampla área verde nativa da Mata Atlântica.

Ideal para quem deseja se desconectar dos problemas do dia a dia, o hotel empresta toda a tradição da rede Fasano, com destaque para a elegância das dependências e a alta gastronomia servida nos restaurantes Angra dos Reis e Praia. Os cardápios, desenvolvidos pelo restaurateur Gero Fasano, incluem massas e frutos do mar. Destaque ainda para a Panetteria, para refeições rápidas e lanches durante todo o dia, e o bar do Marea, localizado na área da piscina.

Hotel de luxo perto do Rio de Janeiro

Divulgação

Ao todo, o hotel de luxo perto do Rio de Janeiro conta com 60 apartamentos. Todos eles têm vista para o mar e o campo.

Apesar de toda a elegância, o clima pé na areia também está presente no Fasano Angra dos Reis, que conta com campo de golfe , piscina, quadras esportivas, loja e kids club, além de promover passeios náuticos. Destaque ainda para o spa, que tem 2 mil metros quadrados e oferece tratamentos para crianças e adultos.

Passeios em Angra dos Reis

Divulgação – Matias Ternes

O resort ainda organiza desde travessias de stand up paddle até caminhadas culturais no centro histórico de Paraty. Ao todo, são 20 opções de experiências. Confira algumas delas:

Sabores da Mata Atlântica

Caminhada pela Trilha do Ouro, na Serra da Bocaina, que aborda a história da mata com sua flora e fauna e inclui degustação de plantas e cogumelos comestíveis. Termina com almoço na Fazenda Bananal.

Trilha do Pão de Açúcar

Cercada por montanhas e com o mar azul visto de cima, a trilha de intensidade moderada permite avistar as paisagens do Saco do Mamanguá e da baía de Paraty.

Travessia de stand up paddle

Para curtir as belezas da baía de Angra dos Reis, as aulas de stand up paddle são realizadas com instrutores.

Al Sole

Tour náutico de até cinco horas pela região da Costa Verde, com serviço de catering que inclui menu elaborado com os ingredientes da temporada e bar com drinques feitos na hora.

Caminhada Histórico Cultural

Caminhada por Paraty, com direito a observar a arquitetura única da cidade ressaltada pelos característicos sobrados coloniais.

Mergulho

A atividade acontece na Ilha Grande e conta com ampla variedade de vida marinha e naufrágios escondidos.

Jantar ao Luar

Ideal para um momento romântico e inesquecível, o jantar é servido na praia e oferece menu com entrada, prato principal e sobremesa.

Serviço: Fasano Angra dos Reis

Confira os detalhes do hotel de luxo perto do Rio de Janeiro:

Endereço: Rodovia Governador Mario Covas, Km 512, – Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Telefone: (24) 3369-9500