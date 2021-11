Mãe de Gabriel Medina desabafa: Nunca desistam dos seus filhos

22/11/2021 | 12:10



Simone Medina usou as redes sociais para fazer um desabafo emocionando sobre maternidade. Ao celebrar a vitória da filha caçula, Sophia Medina, que conquistou o título mais importante na sua carreira no surfe, o primeiro lugar no Saquarema Surf Festival Roxy Pro, uma etapa QS 3.000 que conta pontos para o ranking regional da WSL na América Latina, a matriarca da família escreveu:

Mães, independente das nossas lutas, frustrações, decepções, saibam que o Senhor honra e escuta todas as nossas orações e nunca desistam dos seus filhos, pois ser mãe não foi uma escolha sua e, sim, de Deus. E, mesmo que não pessoalmente, fisicamente, sempre ore e clame pela vida e vitória dos seus filhos, pois nada é maior que a gratidão, que a fidelidade e a graça de Deus que nos sustenta e nos move.

Simone publicou o texto em meio às brigas com os filhos, Gabriel e Felipe Medina. Gabriel, aliás, fez publicações em apoio à irmã caçula, assim como sua esposa, Yasmin Brunet.

Sophia repostou as mensagens de Gabriel, mas deixou de fora a torcida de Yasmin, que mesmo assim deixou mensagem para a cunhada.

Quebrou! Muito lindo ver essa evolução. Primeiro de muitos. Muito orgulho, disse a modelo.

Sophia ainda agradeceu o apoio do irmão, que afirmou que é muito coruja e apareceu chorando nos Stories.

A matriarca também não economizou nas homenagens e além de escrever para Sophia também se declarou ao marido, Charles Medina, pai e coach de Sophia.

Filha, sem palavras pra menina-mulher de Deus que você se tornou. Muito orgulhosa e feliz com tudo que Deus preparou para nós neste dia! Charlão, você é sem palavras, sempre foi e será até a eternidade o amor que Deus me deu nesta terra para, juntos, partilharmos desta missão. Te amo até a eternidade e iremos juntos até o fim. Deus estabelece uma nova aliança na nossa família e ninguém pode impedir. Emocionante é ver como a tua essência não muda. Agora com Jesus o que era bom ficou melhor ainda. A bíblia diz: tudo passa, mas as tuas palavras jamais passarão. O que Deus falou está falando e ninguém nem nada pode revogar. Te amo até a eternidade e iremos juntos até o fim.

Cha e Sophi, não me canso de olhar para vocês. Começa a passar um filme na minha cabeça que há 20 anos tomei a melhor e mais importante decisão da minha vida, dividir a vida com você, Charlão. Um relacionamento sólido, com princípios e hábitos que criamos para o bem da nossa família, para sempre saberem que tinham um lugar seguro para voltar quando precisassem, um lugar diferente desse mundo muito louco e maldoso. E, com três anos juntos, tomamos juntos a decisão de termos um filho (a) com as nossas características. Hoje, olhando para esta foto, vejo características claras de que a Sophia é nossas versões milhões de vezes melhorada, pois todo amor que tínhamos entre nós demos para ela e ela absorveu isso muito bem. Ela é tranquila, sensata e amável como você. Brava, determinada, proativa e comunicativa como eu. Ela é a nossa junção e equilíbrio. Deus foi maravilhoso conosco, nos deu o melhor desta terra, obrigado pelo amigo, marido e pai que você é. Sophia, nem nos meus melhores sonhos seria capaz de sonhar com alguém tão fofa e perfeita. Hoje desandei a falar porque um espírito gigantesco de gratidão invadiu meu coração e tô morrendo de saudades e vontade de beijar e abraçar vocês, meus dois amores. Vem logo pra casa, aqui tem muito amor e colo pra vocês. Amo cuidar de vocês, estar com vocês e servir vocês com o meu melhor, disse ela em outra publicação.

Ela, é claro, não deixou de falar sobre a maternidade, frisando sobre as adversidades enfrentadas ao ser mãe:

Mães guerreiras, oro e peço pra Deus tomar cada uma em suas mãos, para guardar, pra dar sabedoria e graça para executarmos esta missão com excelência independente de tudo que teremos que enfrentar. Deus nos diz que valerá a pena, disse.