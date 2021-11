Prestes a estrear na Band, Faustão reaparece mais magro nas redes sociais

22/11/2021 | 12:10



Faustão está curtindo bastante os últimos momentos antes de sua estreia na Band, em janeiro. O apresentador, que costuma não aparecer nas redes sociais, acabou sendo visto em uma foto ao lado de Luciana Cardoso, sua esposa, que postou um clique com o amado nas redes sociais.

Na imagem, o casal aparece em um dos cartões postais de Dubai e o fato de Fausto Silva estar cada dia mais magro chamou a atenção.

Lembrando que recentemente a Band bateu o martelo e decidiu que a estreia do ícone da televisão brasileira na emissora será no dia 17 de janeiro, mesma data de lançamento da 22ª edição do Big Brother Brasil, que agora estará sob o comando de Tadeu Schmidt.

O novo programa de Faustão vai ao ar das 20h30 às 22h45, enquanto o BBB22 segue a partir das 22h30. Aliás, para quem ainda não sabe, agora o programa de Fausto será exibido de segunda à sexta-feira, ao vivo. Será uma batalha de gente grande pela audiência, né?