Aprenda a bloquear palavras desagradáveis em comentários no Instagram

22/11/2021 | 11:55



Embora sejam ótimas para cultivar relacionamentos, as redes sociais também dão espaço para comportamentos tóxicos. Assédios e ofensas, por exemplo, podem aparecer e prejudicar o emocional usuários. Para evitar esse tipo de atitude, contudo, o Instagram permite que o internauta bloqueie palavras desagradáveis em comentários. Confira, no tutorial abaixo, como usar o recurso e filtrar as mensagens recebidas.

No Instagram, acesse a aba de perfil. Em seguida, dê um toque nas três listras e em “Configurações”. Clique em “Privacidade”. Selecione “Palavras ocultas”. Vá até “Palavras e frases personalizadas”. Habilite o botão “Ocultar comentários” e, depois, entre em “Gerenciar lista”. Digite as palavras e frases que você quer ocultar dos comentários do Instagram. Pronto! A partir deste momento, a rede social deixará de exibir mensagens que contenham tais termos – incluindo aquelas com erros de ortografia.

