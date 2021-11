Gifting Friday Nespresso tem ofertas de até 30% em produtos e acessórios

Da Redação, com assessoria

22/11/2021 | 11:55



Em alusão a uma das datas mais esperadas pelos consumidores, a Gifting Friday Nespresso está com ofertas disponíveis até a Cyber Monday, que ocorre em 29 de novembro. Na prática, a marca entrega promoções com até 30% de desconto em máquinas e acessórios. As compras feitas via e-commerce oficial também contemplam frete grátis e possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Outro benefício durante o período é a consultoria de um Coffee Expert para o esclarecimento de dúvidas sobre a Gifting Friday Nespresso. O especialista também está apto a responder questões sobre os produtos, variedades de cafés e outros itens, bem como sugerir harmonizações e receitinhas com a bebida. O contato pode ser feito via chat disponível no site da marca ou pelo número 0800-7777-737.

Ofertas da Gifting Friday Nespresso no e-commerce

Máquinas Original e Vertuo – 20% de desconto (a partir de R$ 559)

Máquinas Original (Pixie, Atelier e Gran Latissima) – 30% de desconto (a partir de R$ 779)

Combo: Máquina Essenza Mini + Acessório Aero3 – 30% de desconto (de R$ 929 por R$ 650,30)

Oferta de acessórios exclusiva para Ambassador e Assinante: na compra de 50 cafés, ganhe 30% de desconto na linha Travel Mug Nomad: 300ml (de R$ 110 por R$ 77), 400ml (de R$ 120 por R$ 84) e 540ml (de R$ 130 por R$ 91)

Ofertas da Gifting Friday Nespresso nas boutiques

Na compra de qualquer máquina ganhe 50 cafés e 50% de desconto em assinatura nos três primeiros meses (de R$ 126 por R$ 57,50)

Na compra de 50 cafés ganhe até 30% de desconto em acessórios exclusivos Nespresso: Par de Xícara View Espresso (de R$ 125 por R$ 87), Par de Xícara View Lungo (de R$ 135 por R$ 94,50), Porta-Cápsulas Bonbonnière (de R$ 115 por R$ 80,50) e Container de Reciclagem (de R$ 55 por R$ 45,50)

Descontos progressivos em café: 200 cápsulas (R$ 80 de desconto), 100 cápsulas (R$ 30 de desconto), 70 cápsulas (caixa de chocolate com 40 unidades)