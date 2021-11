Ibovespa pega carona com NY amplia ritmo de alta, de volta aos 104 mil pontos

22/11/2021 | 11:47



O Índice Bovespa pega carona na aceleração dos índices futuros da bolsa de Nova York e amplia o ritmo de alta nos negócios da manhã desta segunda-feira, reconquistando o nível dos 104 mil pontos. Em Nova York, a novidade neste início de dia fica por conta da indicação de Jerome Powell para novo mandato no comando do Federal Reserve, feita há pouco pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

Ele também indicou Lael Brainard para o cargo de vice-presidente do BC americano.

Segundo profissionais do mercado brasileiro, a alta do Ibovespa é uma recuperação pontual, uma vez que não está baseada em alteração do quadro de incertezas domésticas.

"Enquanto não houver mudança significativa no cenário interno, o índice tende a continuar oscilando no range entre 102 e 105 mil pontos", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora, chamando a atenção para a importância de algum consenso na questão da PEC dos Precatórios.

Às 11h09, o Ibovespa tinha alta de 1,18%, aos 104.254,64 pontos. Os destaques do dia ficam por conta das ações do setor de commodities metálicas e de Petrobras, que avançam em bloco.