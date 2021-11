Artesp anuncia redução de 50% no índice de mortes nas rodovias concedidas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/11/2021 | 11:19



A Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e as 20 concessionárias que administram as rodovias paulistas sob sua concessão, inclusive a Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) participaram, neste domingo (21), da campanha em função do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Na ocasião, a agência anunciou o balanço que indica redução de 50,8% no índice de mortes em acidentes nas rodovias concedidas, como resultado do PRA (Programa de Redução de Acidentes). A data é uma oportunidade de reforçar mensagens de conscientização da população sobre a importância da prevenção e da redução do número de acidentes nas rodovias concedidas, além de promover a preservação da vida no trânsito, por meio de iniciativas de valorização da segurança viária.

Além dos bom resultado na redução no índice de mortes, desde o ano 2000 - quando foi implantado o PRA - apesar do aumento constante do fluxo de veículos nas estradas, o modelo já conseguiu também uma redução de 42,2% no índice dos acidentes nas rodovias paulistas concedidas. O índice de feridos em acidentes também caiu 41,8 % no mesmo período.

PROGRAMA - Desenvolvido pela Agência, o Programa é uma ferramenta de gestão de segurança viária para reduzir os números de acidentes e vítimas fatais nas vias. O PRA acompanha os dados levantados pelas concessionárias de acidentes das rodovias concedidas, elabora análises e diagnósticos e propõe soluções para a mitigação dos problemas observados. Aliado aos investimentos de segurança obrigatórios, previstos em contrato com as concessionárias (como a instalação de passarelas de pedestres e acostamentos), o Programa aponta as necessidades específicas em cada rodovia e auxilia no direcionamento de novas intervenções.

A Artesp regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,7 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 46% da malha estadual, abrangendo 293 municípios.