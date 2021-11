Premiação American Music Awards 2021 consagra BTS; confira a lista de vencedores!

22/11/2021 | 11:10



A temporada de premiações musicais de 2021 segue a todo vapor! Na noite do último domingo, dia 21, ocorreu nos Estados Unidos o American Music Awards, uma das cerimônias mais tradicionais do país a homenagear faixas, álbuns e artistas que conquistaram o coração do público ao longo do ano. Os vencedores, inclusive, foram escolhidos por voto popular.

Na etapa de indicações, os artistas que chamaram a atenção foram Olivia Rodrigo, que concorreu em nada menos que sete categorias, seguida por The Weeknd, com seis indicações, além de Doja Cat, Bad Bunny e Giveon, que dividiram o terceiro lugar com cinco indicações cada.

Apesar disso, o grande vencedor da noite foi a popular boy band coreana BTS, que além de conquistar o prêmio de Artista do Ano - o mais importante da ocasião, ainda levou o título de outras duas categorias. Outras artistas que também chamaram a atenção foram Megan Thee Stallion e Doja Cat, que fora, para casa com três troféus cada uma. Aí sim!

Confira a lista de vencedores:

Artista do ano: BTS

Música Trending Favorita: Megan Thee Stallion, por Body

Artista Revelação: Olivia Rodrigo

Colaboração do Ano: Doja Cat feat. SZA, por Kiss Me More

Clipe Favorito: Lil Nas X, MONTERO (Call Me By Your Name)

Artista Masculino de Pop Favorito: Ed Sheeran

Artista Feminina de Pop Favorita: Taylor Swift

Dupla ou Grupo Pop Favorito: BTS

Álbum Pop Favorito: Taylor Swift, por evermore

Música Pop Favorita: BTS, por Butter

Artista Masculino de Hip-Hop Favorito: Drake

Artista Feminina de Hip-Hop Favorita: Megan Thee Stallion

Álbum Hip-Hop Favorito: Megan Thee Stallion, por Good News

Música Hip-Hop Favorita: Cardi B, por UP

Artista Masculino de R&B Favorito: The Weeknd

Artista Feminina de R&B Favorita: Doja Cat

Álbum R&B Favorito: Doja Cat, por Planet Her

Música R&B Favorita: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson Paak), por Leave The Door Open

Artista Masculino de Country Favorito: Luke Bryan

Artista Feminina de Country Favorita: Carrie Underwood

Dupla ou Grupo Country Favorito: Dan and Shay

Álbum Country Favorito: Gabby Barrett, por Goldmine

Música Country Favorita: Gabby Barrett, por The Good Ones

Artista Latino Favorito: Bad Bunny

Artista Latina Favorita: Becky G

Dupla ou Grupo Latino Favorito: BANDA MS

Álbum Latino Favorito: Bad Bunny, por EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO

Música Latina Favorita: Kali Uchis, por telepatía

Artista de Rock Favorito: Machine Gun Kelly

Artista Inspirador Favorito: Carrie Underwood

Artista de Música Eletrônica Favorito: Marshmello

Artista Gospel Favorito: Kanye West

Além das premiações, é claro, o evento contou com a presença de diversas celebridades e looks de tirar o fôlego, assim como apresentações musicais de variados artistas.