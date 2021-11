Maju Coutinho ganha homenagem ao se tornar apresentadora titular do Fantástico

22/11/2021 | 11:10



Maju Coutinho fez sua estreia como apresentadora titular do Fantástico no domingo, dia 21, e recebeu uma homenagem especial do programa. Ao lado de Poliana Abritta, a jornalista, que entrou para substituir Tadeu Schmidt, escalado para o BBB22 no lugar de Tiago Leifert, marcou um momento histórico do dominical, que passa pela primeira vez a ser apresentado por duas mulheres juntas.

No pequeno arquivo confidencial de Maju, Poliana Abritta relembrou um pouco da vida da comunicadora, passando pela infância e relembrando o sonho dela em ser jornalista.

- Uma criança que gostava de brincar de jornalista, de fazer entrevistas imaginárias. Era o começo de um sonho. A menina cresceu, o sonho dela também. Na faculdade de jornalismo, Maria Júlia virou Maju. Já repórter, Maju chegou à TV Globo em 2007. Em 2013, tornou-se também uma das apresentadoras mais destacadas dos nossos telejornais. A brincadeira da menina Maria e as aspirações da jovem Maju trouxeram essa jornalista talentosíssima para o momento em que a história do Fantástico inaugura uma nova fase: duas mulheres, juntas, no comando do programa, diz Poliana na mensagem.

Para a recepção e celebração do momento especial, o programa ainda reuniu um encontro inédito entre grandes mulheres da música.

- Eu estou começando um novo desafio, é minha estreia no Fantástico, então a gente pensou que seria bom reunir uma mulherada poderosa, inspiradora para que viesse comigo e trouxesse boas energias para essa caminhada nova. Cada uma delas tem um estilo diferente, um jeitinho especial, eu sou fã de todas: Alcione, Tia Surica, Teresa Cristina, Maria Rita e Mart'nália, disse a nova apresentadora da atração.