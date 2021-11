Geraldo Luís comenta sobre mal-estar e cita problemas de saúde: - A gente não tem mais 20 anos de idade

22/11/2021 | 11:10



Depois de passar por um susto e tanto ao ser internado devido a um mal-estar e, logo em seguida, ser submetido a um cateterismo, Geraldo Luís decidiu compartilhar com seus seguidores um pouco mais sobre seu estado de saúde. Assim, no fim da tarde do último domingo, dia 21, o apresentador realizou uma live em seu Instagram.

Além de agradecer pelo apoio e carinho dos fãs, Geraldo explicou como percebeu que sua saúde precisava de atenção e ainda destacou que, a princípio, havia sido internado no Hospital Vila Nova Star apenas para realizar alguns exames. O jornalista de 50 anos de idade ainda ressaltou o fato de ser diabético:

- A gente já não tem mais 20 anos de idade. De duas semanas para cá, comecei a ter uma canseira absurda. Comecei a olhar e, realmente, a diabete descompensou. A minha diabete sempre foi muito bem controlada, mas de duas semanas para cá começou a oscilar. E quando a diabete sobe, a gente realmente fica muito mal. Na quarta, a minha pressão deu uma subida séria e, na sexta, senti um mal-estar e uma sensação muito ruim. Imediatamente liguei para minha médica e fui para o hospital.

Geraldo relembra ainda sua internação por complicações da Covid-19, entre fevereiro e março de 2021, e afirma que as sequelas do vírus podem ter agravado a situação:

- Os médicos fizeram um cateterismo para saber o que estava acontecendo e descartar a possibilidade de um infarto. Eles comprovaram que eu tenho placas de gordura nas coronárias, e a Covid pode ter agravado [o quadro].

Apesar da situação inesperada, o radialista ressalta que teve sorte por seu caso não exigir auxílio de um stent, tubo utilizado para normalizar o funcionamento cardíaco após a obstrução de uma artéria. Além disso, Luís ainda deu detalhes do diagnóstico e das consequências caso ele não cuide da saúde de agora em diante:

- Não precisou colocar o stent, eles vão agora cuidar clinicamente, eu vou ter que reduzir essas placas de gordura, a reeducação alimentar que eu vou ter que ter, os novos medicamentos que eu já comecei a tomar. Se eu não cuidar dessas placas de gordura, que estão entre 25% e 30%, elas podem obstruir as veias e, para o diabético, pode dar um enfarte muito mais rápido.