Filhos de Gugu Liberato falam que a família está unida após brigas por herança

22/11/2021 | 10:10



João Augusto, Marina e Sofia, herdeiros de Gugu Liberato, participaram de uma reportagem especial do Domingo Espetacular em memória do apresentador, que morreu há exatos dois anos.

Em depoimentos exclusivos, os três filhos do artista garantiram que eles têm respeitado as vontades de Gugu, deixando para trás as brigas que tiveram recentemente:

-Já se passaram dois anos de saudade de nosso pai e tenho certeza que ele está muito feliz e orgulhoso da gente, porque a nossa família está unida e seguindo todos os conselhos dele, garantiu Sofia.

O rapaz ainda completou:

- Esses dois anos sem meu pai têm sido bem difíceis, é muita saudade. Tem muitas coisas que eu queria falar pra ele, mas eu tenho fé que ele tá com Deus e ele tá me olhando sim, tá vendo tudo o que está acontecendo.

Os irmãos também falaram sobre a iniciativa Gugu Vive, uma campanha que promove uma corrente do bem nas redes sociais e incentiva as pessoas a se declararem doadora de órgãos. Nas redes sociais, eles publicaram homenagens ao pai e também falaram sobre a campanha.

Rose Miriam di Matteo, viúva de Gugu e mãe do trio, também dedicou a data a Gugu, assim como Thiago Salvático, que afirma ter sido namorado do artista. Ele publicou uma foto ao lado de Gugu e escreveu: Eterno serão nossos laços, Toninho!