Moradores recolhem pelo menos 7 corpos em manguezal no Complexo do Salgueiro

22/11/2021 | 09:57



Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ), retiraram pelo menos sete corpos de uma área de mangue da região na manhã desta segunda-feira, 22. No domingo, policiais do Bope realizaram uma operação no local um dia após o policial Leandro da Silva ter sido ferido. O sargento, porém, acabou morrendo no hospital.

Segundo a PM, os policiais foram atacados nas proximidades do manguezal e houve um intenso confronto.

Ainda no domingo, por volta das 15 horas, uma equipe do Samu foi acionada para auxiliar um homem ferido na favela, e criminosos armados obrigaram que ele fosse retirado do local.

A retirada dos corpos na manhã desta segunda foi registrada pelo helicóptero da TV Globo.

No início da manhã, ainda não havia policiais ou bombeiros na região.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, a Polícia Militar informou que "dará início a uma ação no local e permanecerá na região a fim de garantir o trabalho de perícia da Polícia Civil".

A Polícia Civil ainda não se manifestou.