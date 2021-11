5 jogos feitos para ajudar no combate à depressão e ansiedade

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/11/2021



Jogos eletrônicos foram a salvação de muitos durante o período de isolamento social. De acordo com um estudo feito pelo Programa Xbox Research Accessibility Community Feedback, 84% das pessoas afirmaram que os games ajudaram em relação ao bem-estar mental no período mais forte da pandemia. De olho nesse cenário, Victor Kurita, médico focado na saúde de gamers, separou cinco títulos criados especialmente para ajudar que tem transtornos de depressão e ansiedade.

Criado em parceria com associações de psicólogos e psiquiatras, o game é feito propriamente para conscientizar os jogadores sobre a depressão. São quatro estágios que passeiam pelas fases de descoberta, superação, esperança e cuidado.

O título foi criado a partir de eventos reais, após a invasão viking nas ilhas Orkney. A protagonista do jogo, Senua, viaja para um dos mundos da Mitologia Nórdica. Enquanto a jornada dela acontece, o game mostra com clareza como se comporta uma pessoa com ansiedade e até mesmo com episódios de psicose.

O jogo se passa na Alemanha, após uma enchente devastadora. A personagem principal, Kay, passa pela cidade destruída totalmente solitária e sozinha. Entre os monstros que ela combate, ao longo do jogo fica implícito que isso tudo na verdade vem da protagonista, que passa por uma fase de depressão severa, mas vê um lampejo de esperança com outras representações artísticas de luz no meio da escuridão.

Com uma arte mais voltada para o que lembra os anos 1980, a ideia do jogo é ajudar Madeline a sobreviver a seus demônios interiores. Isso acontece enquanto ela está na jornada de escalada de uma montanha até seu topo evitando a morte. A “luta” é de uma pessoa com depressão e ansiedade e faz o jogador empatizar com a personagem, fazendo o possível para que chegue ao final.

O game não é desafiador, mas tem a intenção de trazer sentimentos e sensações boas ao jogador. Sem diálogos, o arco narrativo é formado pelas artes visuais e emocionais. Ao controlar as pétalas que voam graças ao vento, o jogo é considerado como uma terapia para usuários com depressão e ansiedade.