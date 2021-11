Aplicativo destaca restaurantes que evitam desperdício de alimentos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/11/2021 | 09:55



O Brasil desperdiça 41 mil toneladas de alimentos anualmente. Segundo dados da World Resources Institute, os restaurantes são responsáveis por 15% deste total. Na outra ponta, contudo, estão pessoas que dormem com fome diariamente. Lutar contra o desperdício de alimentos é uma das formas para solucionar o problema – além de contribuir para o equilíbrio ambiental.

Consciente de que estabelecimentos gastronômicos podem fazer a diferença, a Appétit Delivery passa a disponibilizar “destaques” na tela do app, para que os estabelecimentos anunciem produtos com preço mais acessível em determinados horários e façam alertas aos usuários de promoções. “Conversando com os proprietários, percebemos que, em geral, há esse percentual de perda, pois a produção é baseada em uma média de vendas, mas nem sempre a projeção é atingida. Então, muitas vezes, o que não é vendido, acaba sendo perdido”, explica Juliano Matias, CEO da empresa.

O que o Appétit Delivery se propõe a fazer é digitalizar uma prática já comum em ambientes físicos. Alguns locais, por exemplo, alteram os valores do buffet após um determinado horário para vender o que possivelmente sobraria. “Importante dizer que isso em nada muda a qualidade do prato: ele é exatamente o mesmo que era vendido no preço normal. Porém, quanto mais o tempo passa, maior a chance de perdê-lo. Por isso, vale a pena para o estabelecimento colocar um valor menor para que isso não se perca”, diz Juliano.

A pandemia de covid-19, que estimulou muito o consumo de comida pronta, também trouxe aos empreendedores desse nicho a responsabilidade de criarem soluções para evitar o desperdício de alimentos. Iniciativas como a da Appétit Delivery mostram que é possível ser consciente na era do delivery. “Atitudes sustentáveis começam antes mesmo do pedido chegar na casa do consumidor. Por isso, é importante escolher aplicativos que se preocupem com o meio ambiente e estabelecimentos que tenham o mesmo conceito”, destaca o CEO.