Mauá promove Semana da Visibilidade LGBTQIA+

Thainá Lana

Do Diário Grande ABC



22/11/2021 | 08:32



A comunidade LGBTQIA+ de Mauá voltará a celebrar seu orgulho em festividades oficiais a partir dos próximos dias, durante a Semana da Visibilidade LGBTQIA+, que ocorrerá de forma on-line, entre hoje e domingo. O evento, que não acontece desde 2015, agora faz parte do calendário oficial da cidade e deverá ser realizado anualmente no mês de novembro – a lei 5.723 foi instituída em agosto pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT), apresentada pelo vereador Márcio Araújo (PSD), o primeiro parlamentar assumidamente homossexual do Grande ABC.

Promovido pelo Instituto de Incentivo à Vida e a União das Famílias de Matthah/UFDMT, o evento contará com atrações musicais, shows, oficinas e rodas de conversa sobre empregabilidade, prevenção às DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), saúde mental, inclusão religiosa, juventude, entre outras temáticas voltadas à população LGBTQIA+

Além desse grupo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá, o evento irá ministrar duas oficinas de sensibilização e forma de abordagem para funcionários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e guardas municipais.

Coordenador desta Semana da Visibilidade, Arnaldo Menezes Miguel, mais conhecido como Fuhmiguel, ressalta a importância de fomentar conteúdos para agentes públicos. “Nosso objetivo é provocar debates e promover a melhoria na nossa comunidade. Entendemos que outros públicos precisam participar dessa construção que é coletiva, de todos, todas e todes nós”, argumenta, utilizando o pronome neutro.

Por conta da pandemia da Covid-19, os organizadores decidiram manter a programação virtual e apenas algumas atividades contarão com participação – restrita – de público. A celebração será transmitida pela TV Web Horizonte e estará disponível no Instagram do evento (@paradamaua).



PREVENÇÃO

Com o tema “Vamos combinar? Prevenir é viver - use, teste e trate”, a tradicional parada do orgulho LGBTQIA+, acontecerá no domingo, no Teatro Municipal de Mauá (no Paço), com presença de 300 convidados, que serão sorteados ao longo da semana e precisarão apresentar a carteirinha de vacinação contra Covid na entrada.

No dia, a Secretaria Municipal de Saúde também lançará a edição 2021 da campanha “Fique Sabendo”, do Ministério da Saúde, que ocorre anualmente para incentivar a realização de testes e medidas de prevenção. Em frente ao teatro, equipes médicas irão oferecer serviços gratuitos para diagnósticos de DSTs.

Os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível, que será doado para a Casa de Acolhida Isabel Soler, no Jardim Mauá.