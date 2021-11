Seis restaurantes em Campos do Jordão e arredores que esbanjam charme

Redação

Os restaurantes em Campos do Jordão e arredores, tanto do lado paulista quanto mineiro da Serra da Mantiqueira, atraem comensais de todo o Brasil. Muitos deles servem delícias típicas regionais e de outras cozinhas, sobretudo as que contam com influência europeia, em ambientes repletos de charme, que podem ser curtidos tanto nas estações mais frias quanto nos dias mais quentes do ano.

Em comum, a maioria dos endereços listados aqui valoriza os produtores locais na hora de comprar insumos e ingredientes usados nas receitas. Alguns deles têm até horta própria, que fornecem folhas e legumes para as saladas, por exemplo. Com isso, tudo chega fresquinho à mesa.

6 restaurantes em Campos do Jordão e arredores

Confira seis restaurantes em Campos do Jordão e arredores que valem a visita.

Bistrô RCS Vinhos

Situado em São Bento do Sapucaí (SP), pertinho de Campos do Jordão, o Bistrô RCS Vinhos Finos é procurado pelos amantes das massas artesanais e de uma boa carne. A casa trabalha com menu à la carte focado em pratos produzidos na hora, com legumes e vegetais frescos da região, que podem ser saboreados no almoço e jantar.

Além de massas e carnes, o restaurante serve outros pratos típicos da região, como a truta. Há nove opções de preparos, que incluem acompanhamentos como nhoque, flor de bananeira, molho de maracujá, shitake e até molho de gorgonzola.

Fondues, porções, sucos, drinques, cervejas e vinhos completam o cardápio.

Endereço: Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros, 03 – Centro, São Bento do Sapucaí – SP.

Donna Pinha

Também nos arredores de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal (SP) serve de palco para o Donna Pinha, comandado pela chef Anouk Migotto. Com ambiente aconchegante em meio à mata e ao lado de um riacho, a casa valoriza os produtos da região da Serra da Mantiqueira durante suas safras.

Trutas grelhadas e servidas com diversas opções, fondues, avestruz, cogumelos, carnes especiais, pratos vegetarianos e veganos fazem parte do cardápio. Vale experimentar a linguiça de truta servida na pedra, uma especialidade criada por Anouk.

Ao longo do ano, são realizados seis festivais que inspiram as receitas do cardápio e valorizam a produção local de pinhões, trutas, alcachofras, frutas vermelhas, cogumelos, hortaliças e leguminosas cultivadas por pequenos produtores da região.

Endereço: Av. Antônio Joaquim de Oliveira, 647 – Centro, Santo Antônio do Pinhal – SP.

Villa de Phoenix MG 74

Entre os restaurantes em Campos do Jordão (SP), uma novidade é o Villa di Phoenix MG 74, localizado no badalado bairro do Capivari. A filial do Villa de Pheonix é cercada por vegetação nativa da Mantiqueira e especializada em cortes nobres de carne.

A área moldurada por araucárias centenárias está diante de um cenário que faz lembrar uma fazenda. O complexo tem um deck contemplativo com mesas dispostas estrategicamente na área externa. O projeto arquitetônico moderno chama a atenção e contempla bar, adega, restaurante, brinquedoteca e uma boutique de carnes com cortes, molhos e acessórios exclusivos para levar para casa.

Endereço: Avenida Senador Roberto Simonsen, 249 – Capivari, Campos do Jordão – SP.

Villa de Phoenix

O tradicional Villa de Phoenix tem as panelas comandadas pela chef Rafaella Sandri. No cardápio há diversas opções de carnes, peixes, aves, entradas, saladas, risotos e batatas recheadas.

A casa conta com decoração que remete aos vilarejos italianos. Na parte externa, um deck de madeira com mesas cobertas costuma atrair o público mais jovem.

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 89 – Capivari, Campos do Jordão – SP.

San Benedito

O San Benedetto Restaurante, localizado em Gonçalves (MG) e comandado pelo chef Rudney Andrade, é focado na comida típica mineira. As massas e molhos, que compõem outra especialidade da casa, a gastronomia italiana, são preparados com ingredientes produzidos na Mantiqueira.

O restaurante funciona em uma casa quase centenária bem no centro da cidade. Os ambientes interno, varandas e jardim são bem agradáveis. Para chegar até as mesas espalhadas pelo jardim, é preciso passar por um chão de pedriscos, o que dá um charme todo especial ao restaurante.

O cardápio traz especialidades como a carne de lata, o torresmo e o bolinho de arroz. O “Mexidão Mineiro” é outra boa pedida. Embrulhado na folha de couve, vem com arroz, feijão fradinho, linguiça calabresa e de porco; ovos mexidos, tomate, cheiro verde, especiarias e farinha de milho.

O toque italiano está nas massas: nhoque, bavette, lasanha, parmegiana, risotos e o tradicional polpetone. O que leva o nome do restaurante é recheado de muçarela, molho de tomate e tem aproximadamente 150g de massa bavette com molho bechamel branco.

Endereço: R. Cap Antônio Carlos, 195 – Centro, Gonçalves – MG.

Flor de Zucca

O Flor de Zucca é mais uma opção de gastronômica refinada em Gonçalves (MG). Comandado pela chef Kátia Reis, tem cozinha de inspiração italiana.

O carro-chefe é o raviolli. O especial da casa, Raviolli de Zucca, é produzido com massa fresca artesanal, recheada com purê de abóbora assada, especiarias, amêndoas, limão siciliano e queijo.

Outras delícias italianas também podem ser encontradas por lá, como filé à parmegiana e talharim ao ragu de fraldinha.

Endereço: Praça Monsenhor Dutra, 246, Gonçalves – MG.