LeBron James agride Isaiah Stewart em jogo da NBA e acaba expulso após confusão

21/11/2021 | 23:30



Uma agressão marcou o jogo entre Detroit Pistons e Los Angeles Lakers, neste domingo, pela temporada regular da NBA. O astro do basquete LeBron James, da franquia californiana, acertou um soco no rival Isaiah Stewart, da equipe do Michigan.

O lance aconteceu no terceiro quarto da partida. Os Pistons tinham um lance livre a seu favor. Quando do arremesso, na disputa pelo rebote, LeBron tentou uma cotovelada, agrediu o adversário para impedir que ele chegasse na bola e deu início a uma confusão generalizada na quadra da Little Caesars Arena, em Detroit.

Com o rosto sangrando, na região do olho direito, Isaiah Stewart ficou revoltado, tentou revidar e foi contido por companheiros de equipe, que tentavam acalmar os ânimos. Quando a situação parecia controlada, o jogador da franquia do Michigan tentou encontrar LeBron novamente e foi conduzido para fora da quadra.

Diante da cena, LeBron James acabou expulso pela agressão após a revisão do lance pelos árbitros do jogo. Depois de dois quartos ruins, os Lakers perdiam a partida e precisavam reverter o resultado diante de uma das piores equipes da Conferência Leste.

No último quarto, a franquia de Los Angeles acordou para o jogo e conquistou enorme vantagem, passando à frente do marcador. No fim, vitória dos Lakers por 121 a 116. O time de LeBron ocupa posição intermediária na Conferência Oeste, com oito vitórias e nove derrotas até aqui na NBA.