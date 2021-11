Brasil registra 97 mortes por covid-19 nas últimas 24h, aponta consórcio

21/11/2021 | 21:26



O Brasil registrou 97 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa neste domingo, 21. A média de óbitos, que no sábado havia ficado abaixo de 200 pela primeira vez desde abril de 2020, teve uma ligeira alta e ficou em 201.

Somados os registros desde o início da pandemia, o País chegou neste domingo a um total de 612.722 vítimas da covid-19.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 5.064 novos diagnósticos da doença nas cidades brasileiras, o que fez a média de novos casos ficar em 8.509.

No total, são 22.015.036 testes positivos em todo o período pandêmico.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 21.222.032 pessoas se recuperaram da doença e 182.585 seguem em acompanhamento.

Especialistas têm destacado o papel do avanço da vacinação para a redução de casos e mortes pela doença.

Os registros estão em queda no País há cerca de cinco meses.

Teve início no sábado, 20, uma campanha de mega vacinação liderada pelo Ministério da Saúde, que incentiva pessoas com doses atrasadas a buscarem a aplicação no posto mais próximo.

Os dados diários são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

O balanço de óbitos e de casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.

A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.