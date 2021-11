Fluminense vence América-MG no Maracanã e segue firme na briga pela Libertadores

21/11/2021 | 19:19



Com muita marcação e um gol em cada tempo, o Fluminense venceu o confronto direto contra o América-MG por 2 a 0, neste domingo, e conquistou pontos importantíssimos na luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Os dois times começaram esta 34ª rodada do Campeonato Brasileiro empatados em pontos e a vitória do tricolor carioca no estádio Maracanã faz com que o time suba posições na tabela.

O Fluminense soma agora 48 pontos e termina a rodada na sétima colocação, na zona para a próxima Libertadores. O América-MG permanece com 45 pontos e fica na 10ª posição. O Fluminense derruba uma sequência de três jogos invictos do time mineiro e volta a vencer após o revés contra o Juventude na última rodada.

Poucos espaços e também poucas finalizações foram a síntese do primeiro tempo no Maracanã. O Fluminense imprimiu uma marcação fortíssima durante os primeiros 45 minutos e impediu que o América-MG conseguisse jogar no campo de ataque. O time mineiro não finalizou na direção do gol tricolor. A primeira chance da partida foi logo no primeiro minuto, em chute cruzado de Caio Paulista que foi para fora.

Roubando as bolas com certa facilidade no meio-campo, o Fluminense esbarrava na falta de velocidade para conseguir assustar o América. O gol do time carioca saiu aos 43 minutos. O Fluminense cobrou falta para a área do América-MG e a defesa tentou sair rápido para deixar os adversários em impedimento. A saída foi errada, um atleta deu condição e Luiz Henrique sobrou livre na pequena área só para empurrar para o gol e levar os mandantes em vantagem para o intervalo.

O início do segundo tempo foi bastante faltoso, diferente da metade inicial do jogo. Aos 5 minutos, Luiz Henrique dançou na frente dos defensores do América em uma bela jogada, foi na direção do gol e finalizou cruzado para defesa de Matheus Cavichioli. Com uma postura diferente no segundo tempo, o América pressionou mais e foi mais ofensivo. O time mineiro levou perigo em chutes de Ademir e Patric nos primeiros minutos.

Apesar da melhora do América-MG no jogo, foi o Fluminense quem conseguiu marcar novamente. Cazares fez lançamento rápido para Arias, que foi derrubado por Eduardo Bauermann na área e a arbitragem de campo marcou pênalti. Fred cobrou com perfeição e ampliou para 2 a 0. O artilheiro do Fluminense estava há seis jogos sem marcar.

Oscilando entre vitórias e derrotas desde o início do mês de novembro, o Fluminense enfrentará o Internacional na próxima rodada, novamente no Maracanã, para tentar embalar uma sequência positiva nesta reta final de campeonato. O jogo será mais um confronto direto e acontecerá na próxima quarta-feira. Já o América-MG buscará a reação diante do Red Bull Bragantino no próximo sábado, novamente fora de casa.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 AMÉRICA-MG

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; André, Yago Felipe e Matheus Martinelli (Nonato); Luiz Henrique (Jhon Arias), Caio Paulista (Cazares) e Fred (Bobadilla). Técnico: Marcão.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon (Alan Ruschel), Lucas Kal (Yan Sasse), Juninho, Alê (Marcelo Toscano), Ademir e Felipe Azevedo (Carlos Alberto); Mauro Zárate (Fabrício Daniel). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Luiz Henrique, aos 43 minutos do primeiro tempo. Fred, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Alê, André e Juninho.

PÚBLICO - 14.168 presentes.

LOCAL - Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ).