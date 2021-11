Leite quer votação de prévias retomada o quanto antes, desde que com segurança

21/11/2021 | 19:16



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu neste domingo, 21, que a votação das prévias presidenciais do PSDB seja retomada o quanto antes. Mas ele avalia que isso terá de ser feito com segurança e com a garantia de que as pessoas conseguirão votar.

A votação remota das prévias do PSDB foi suspensa neste fim de tarde, por causa da instabilidade do aplicativo de votação.

Segundo apurou a reportagem, apenas cerca de 10% dos eleitores inscritos nesta modalidade conseguiram concluir a votação.