CSA vence, se mantém na briga pelo acesso e tira o título da Série B do Coritiba

21/11/2021 | 18:27



O CSA mostrou que vai brigar pelo acesso até o final. Neste domingo, o time alagoano foi até Curitiba e venceu o Coritiba por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol do zagueiro Wellington no segundo tempo fez o CSA dormir no G4 da Série B. Na quarta colocação, com 59 pontos, o CSA seca neste domingo o Avaí e segunda-feira o Guarani e o CRB para terminar a rodada dentro do G4 e só depender de suas forças na última rodada para subir.

O Guarani, que tem 59, enfrenta o Goiás, o Avaí, com 58, pega o Náutico e o CRB, com 57, recebe o Vitória. O CSA completou seis jogos invicto e vinha de dois empates seguidos, com Avaí por 1 a 1 e Confiança sem gols.

O Coritiba, que já garantiu o acesso, tem 64 pontos e deu adeus à chance de levantar a taça da Série B - o Botafogo se sagrou campeão com a vitória sobre o Brasil.

O primeiro tempo foi movimentado, com boas chances de gol para os dois lados. O Coritiba começou pressionando a saída de bola do CSA desde o início do jogo. Aos dez minutos, após cruzamento de Rafinha, Igor Paixão quase marcou de cabeça.

Até os dez primeiros minutos, O CSA ficou no seu campo, porém na primeira vez que chegou ao ataque, quase abriu o marcador. Aos 14, Ernandes lançou Dellatorre, que dominou , girou e bateu forte para a defesa de Wilson.

O Coritiba chegou mais uma vez aos 20 minutos, quando Léo Gamalho, sozinho, bate cruzado para a grande defesa de Thiago Rodrigues. O CSA respondeu aos 30 minutos, com Iury Castilho.

No final, surgiram as duas melhores chances de gol. Uma para cada lado. Aos 41, Iury Castilho fez grande jogada e acertou a trave do goleiro Wilson. Dois minutos depois, Léo Gamalho exigiu uma excelente defesa de Thiago Rodrigues.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro temo, equilibrado e com os dois times se lançando ao ataque. O Coritiba era melhor e na base da velocidade criava as melhores chances. O CSA apostava nos contra-ataques.

Aos 16 minutos, Val mandou de fora da área e acertou o travessão do time alagoano. Apesar do domínio paranaense, quem abriu o marcador foi o CSA. Aos 21 minutos, Ernandes bateu escanteio e Wellington apareceu sozinho para cabecear para o gol.

Atrás do marcador e buscando ainda garantir o título da Série B, o Coritiba foi atrás do empate, porém não conseguiu os dois objetivos, foi derrotado e ficou sem a taça da Série B.

Na última rodada, no domingo, o Coritiba visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), enquanto o CSA recebe o já rebaixado Brasil, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 CSA

CORITIBA - Wilson; Natanael, Henrique (Wellington Carvalho), Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Matheus Sales), Val (Gui Azevedo) e Rafinha (João Vítor); Igor Paixão (Willian Alves), Waguininho e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

CSA - Thiago Rodrigues; Everton Silva (Cristovam), Lucão, Wellington e Ernandes; Geovane (Silas), Marco Túlio (Giva Santos) e Gabriel; Clayton (Reinaldo), Iury Castilho (Bruno Mota) e Dellatorre. Técnico: Mozart.

GOL - Wellington aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Willian Farias e Rafinha (Coritiba) e Silas, Everton Silva e Ernandes (CSA).

RENDA - R$ 712.432,00.

PÚBLICO - 32.506 pagantes.

LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR).