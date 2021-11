Corinthians domina Santos, vence por 2 a 0 e entra no G-4 do Brasileirão

21/11/2021 | 18:08



Com boa atuação, o Corinthians derrotou o Santos por 2 a 0, com gols de Jô e Gabriel, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro reencontro do clube com o ex-técnico Fábio Carille. Com o resultado, o Corinthians assume a quarta posição, com 53 pontos, enquanto o Santos fica com 42.

Antes do apito inicial, os 22 jogadores em campo, além do árbitro Leandro Pedro Vuaden, se ajoelharam em manifestação contra o racismo. O Dia da Consciência Negra foi no último sábado e o futebol brasileiro registrou 51 casos de injúria racial em 2021.

O primeiro tempo foi de total domínio dos donos da casa. Aos seis minutos, em cruzamento de Fagner pela direita, Gabriel Pereira desviou de cabeça, mas o goleiro João Paulo encaixou a bola. O Corinthians ocupava em peso o campo de ataque e acuava o Santos.

Aos 13, quase saiu o primeiro gol. Em boa troca de passes entre Renato Augusto, Róger Guedes e Jô, o camisa 123, driblou Madson e saiu cara a cara com João Paulo, mas chutou em cima do goleiro santista e a bola saiu.

Empurrada pela torcida, a equipe de Sylvinho era melhor na partida e não deixava o Santos sair do campo de defesa. Em um erro de passe de Madson dentro da área, o Corinthians avançou e Róger Guedes finalizou para boa defesa de João Paulo. Aos 40, em rápido contra-ataque, Gabriel Pereira chutou rasteiro no meio do gol.

No minuto seguinte, veio enfim a primeira finalização do Santos na partida. Felipe Jonathan driblou Fagner na lateral e cruzou na área para Diego Tardelli testar para fora. Aos 40, o Corinthians chegou mais uma vez. Fagner avançou pelo meio, rolou para Jô, que só tinha o goleiro João Paulo à sua frente, mas o centroavante chutou com a perna direita por cima do gol.

Para a segunda etapa, Carille mexeu no Santos, que fez um primeiro tempo apático: trocou Madson e Pirani por Ângelo e Lucas Braga. Mas logo no primeiro minuto, saiu o gol corintiano. Du Queiroz cruzou rasteiro na área, Jô recebeu de costas para o gol, girou sobre o marcador e chutou para o fundo das redes para abrir o placar.

O Santos começou a sair mais para o jogo, mas sem conseguir levar perigo a Cássio. O Corinthians baixou o ritmo do primeiro tempo e chegou menos vezes ao gol adversário. Aos 24, Du Queiroz finalizou forte, mas a bola desviou na zaga e saiu.

A equipe santista avançou o time para o ataque, mas parava no sistema defensivo corintiano, que tem uma das defesa menos vazadas do Brasileirão. Aos 39, veio a confirmação da vitória. Em cruzamento na área, Jô, agora garçom, ajeitou para Gabriel chutar firme e ampliar o placar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 SANTOS

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Du Queiroz (Roni); Renato Augusto, Gabriel Pereira (Willian) e Róger Guedes; Jô (Gustavo Mosquito). - Técnico: Sylvinho.

SANTOS - João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson (Ângelo), Camacho (Raniel), Vinicius Zanocelo (Carlos Sánchez), Gabriel Pirani (Lucas Braga) e Felipe Jonatan; Marcos Guilherme e Diego Tardelli: Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Jô, no primeiro minuto do segundo tempo, e Gabriel, aos 39 da segunda etapa.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS - Roni.

RENDA - R$ 2.566.138,80

PÚBLICO - 43.583 torcedores.

LOCAL - Neo Química Arena.