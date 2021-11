Kristen Stewart fala sobre possível indicação ao Oscar por seu papel como princesa Diana: -Não dou a mínima

21/11/2021 | 17:10



Kristen Stewart teve a desafiadora missão de interpretar Lady Di no mais novo filme Spencer, que conta a história de vida da princesa Diana.

Em recente entrevista ao podcast da Variety, a atriz falou sobre a possibilidade de ser nomeada a um Oscar pela primeira vez, e revelou que não se importa com isso.

- Eu não dou a mínima. O Oscar é engraçado. Existem tantos filmes incríveis e performances que quase não são vistas. Isso definitivamente fala sobre onde estamos como uma presença cumulativa, para o que estamos olhando e com o que nos importamos. Eu realmente aprecio que algo no qual eu estava envolvida deu início a um diálogo tão grande. Nós não fazemos filmes para não nos conectarmos uns com os outros.

O filme estreou no Brasil no dia 11 de novembro.