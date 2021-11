Inter derruba invencibilidade do Napoli e se aproxima da liderança no Italiano

21/11/2021 | 17:03



O confronto direto pela parte de cima do Campeonato Italiano entre Inter de Milão e Napoli neste domingo derrubou o último invicto do torneio. Com triunfo de virada por 3 a 2 no estádio Giuseppe Meazza pela 13ª rodada, a Internazionale diminuiu a diferença para os líderes Napoli e Milan, que também perdeu na rodada.

Com a primeira derrota no campeonato, o Napoli segue com 32 pontos, ficando na primeira colocação pelos critérios de desempate, já que tem a mesma pontuação que o Milan. A Inter chega a 28 pontos e diminui para a quatro a diferença na briga pela ponta da tabela. Com a derrota do Napoli e com a vitória por 4 a 3 da Fiorentina sobre o Milan no último sábado, nenhum outro time segue invicto nesta edição do Campeonato Italiano

O jogo no San Siro começou agitado e o placar foi aberto aos 17 minutos, com uma bomba de Zielinski fora da área, fazendo 1 a 0 para o Napoli. O empate veio oito minutos depois, quando Koulibaly cometeu pênalti e Çalhanoglu cobrou para deixar tudo igual. O mesmo Çalhanoglu cobrou escanteio aos 45min para Perisic desviar de cabeça e fazer 2 a 1 para a Inter.

A vantagem dos mandantes foi ampliada na etapa final, com um gol argentino. Joaquim Correa roubou a bola na defesa, correu o campo todo e passou para Lautaro Martinez mandar para as redes, aos 16 minutos. Já no fim, aos 33, Mertens acertou um chutaço no ângulo, diminuiu para 3 a 2 e colocou fogo no jogo nos minutos finais, mas a vantagem da Inter permaneceu.

Mais cedo neste domingo, a Sampdoria venceu o Salernitana pelo placar de 2 a 0 fora de casa. Outro mandante que perdeu foi o Bologna, superado por 1 a 0 pelo Venezia. Já Sassuolo e Cagliari ficaram no empate por 2 a 2.

O próximo confronto da Internazionale será contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, neste meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa. Pelo Campeonato Italiano, a Inter enfrenta o Venezia na próxima rodada.

Já o Napoli tem compromisso pela Liga Europa contra o Spartak Moscou, na próxima quarta-feira. No próximo fim de semana, o Napoli receberá a Lazio em casa para tentar voltar a vencer no Campeonato Italiano.