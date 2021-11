Ceni aperfeiçoa posicionamento do setor defensivo do time do São Paulo

21/11/2021 | 16:44



O técnico Rogério Ceni utilizou o domingo de folga do São Paulo no Campeonato Brasileiro para aperfeiçoar o posicionamento do setor defensivo. O treino, que reuniu dois times com 11 atletas cada, foi concentrado para melhorar a produção da equipe no combate à bola alçada na área.

Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo foram bastante exigidos. Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno também tiveram funções para ajudar a zaga.

O time volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, quarta-feira, no Morumbi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm a mesma pontuação no Brasileiro, 41, e ainda temem a zona de rebaixamento.

Sem poder contar com Eder, suspenso, e Luciano, submetido no sábado a uma cirurgia no pulso esquerdo, Ceni deverá formar a dupla de atacantes com Calleri, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, e Rigoni.

Um time provável para entrar em campo contra o Athletico poderá formar com: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri.