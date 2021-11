Em A Fazenda, Dynho sugere trisal com Sthe Matos e MC Mirella manda indireta!

21/11/2021 | 16:11



No último sábado, dia 20, rolou mais uma festa em A Fazenda, e Sthe Matos e Dynho alves foram assunto entre os internautas.

Fãs do reality começaram a apontar que Dynho cogitou formar um trisal entre ele, MC Mirella e Sthe Matos, e segundo Leo Dias, a cantora, incomodada com toda a situação, deixou a casa em que morava com o peão para evitar que eles se encontrem quando ele deixar o reality.

Vale lembrar que Mirella também já deu início ao processo de divórcio dos dois, e Dynho, por estar confinado, ainda não sabe de nada!

No Instagram, a cantora mandou uma indireta por estar sendo criticada por suas atitudes.

- É o fim do mundo. As pessoas aplaudem e defendem o errado, é demais para mim, não dá para acreditar.

Depois da noite de ontem, outra pessoa que se manifestou nas redes sociais foi Simone, da dupla com Simaria. Nos Stories, ela escreveu:

Queria falar dessa amizade colorida entre Dynho e Sthe, mas não posso. Só posso dizer uma coisa, Mirella é muito plena e Victor [marido de Sthe] também!

Eita!