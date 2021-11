Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/11/2021 | 15:42



Um ex-policial militar, de 35 anos, que ainda não teve seu nome divulgado, foi baleado e morto em uma festa, na noite deste sábado (20), na Estrada Martim Afonso de Souza, Vila Balneária, em São Bernardo. O acusado por matar o ex-policial é o organizador do evento e empresário, de 59 anos. Os disparos teriam acontecido após uma discussão entre os dois no local.

De acordo com informações do BO (Boletim de Ocorrência), o crime aconteceu por volta das 2h, foi quando a equipe de policiais chegou na casa e uma pessoa apareceu por cima de um muro e informou que abrir para os policiais. Essa pessoa seria o ex-policial que ele mesmo teria chamado a polícia após sofrer ameaças do empresário. Minutos depois e antes do portão ser aberto, a equipe ouviu aproximadamente sete disparos, foi quando entraram na casa após arrombamento.

Já no imóvel, encontraram a vítima caída no chão. Um pouco à frente do corpo, o proprietário da casa conversou com os policiais e disse que o ex-policial "seria um ladrão" que estaria na casa e os disparos foi legítima defesa. Ainda conforme o BO, o proprietário estava "embriagado e emocionalmente abalado". O socorro foi chamado para a vítima, mas o ex-policial morreu no local.

Segundo esclarecimentos da perícia ao boletim, a vítima foi alvejada na parte inferior, sendo encontrada com quatro perfurações nas pernas. O ex-policial sofreu hemorragia nas pernas. O acusado foi encontrado na posse de uma pistola equipada com oito munições e um carregador com capacidade total (17 munições), ele foi preso e autuado em flagrante delito.

Na delegacia, também prestaram depoimento o filho do acusado, que comentou que a vítima era "amigo da família" e o caseiro da propriedade, que contou que estava dormindo na hora dos disparos. O caso foi registrado no 3º DP da cidade.